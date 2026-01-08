Haberler

Güney Kore Devlet Başkanı, Çin ziyaretinin ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Çin'e yaptığı ziyaretin Pekin ile ilişkilerin yeniden inşası ve ekonomik, kültürel işbirliğinin artırılması için önemli bir zemin sağladığını belirtti. Lee, bu tür diplomatik ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, 4 günlük Çin ziyaretinin ardından üst düzey danışmanlarıyla yaptığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Lee, "dost, düşman ve kuralların olmadığı" uluslararası düzen içerisinde Güney Kore'nin kaderinin "pragmatik diplomasiye" bağlı olduğunu söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Haziran 2025'te göreve başlamasından bu yana Çin'e ilk ziyaretini yapmıştı.

