Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Çin'i ziyaret ediyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, 4 günlük resmi ziyaret için Çin'e geldi.

Xinhua'nın haberine göre Lee, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in davetiyle 4-7 Ocak tarihlerinde Pekin'e resmi ziyarette bulunuyor.

Lee, ülkeye varışının ardından ilk olarak Çin'de yaşayan Kore vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Yarın sabah Pekin'de düzenlenecek Güney Kore-Çin İş Forumu'na katılacak olan Lee, öğleden sonra Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelecek.

Lee, 6 Ocak'ta Çin Başbakanı Li Çiang ve yasama meclisi Çin Ulusal Halk Kongresinin Başkanı Cao Lıci ile görüşecek.

Aynı gün Çin'in en büyük şehri Şanghay'a hareket edecek olan Lee, akşam Şanghay Çin Komünist Partisi Sekreteri Çın Cining ile bir araya gelecek.

Lee, Şanghay'da Çinli ve Koreli genç girişimlerin organize ettiği etkinliklere katılacak, ayrıca Japonya'nın Kore'de sömürge yönetimi döneminde Kore Geçici Hükümeti'nin bu şehirdeki merkezini ziyaret edecek.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, yaptığı açıklamada, ziyarette tarafların bölgesel barış, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, Çin'in Sarı Deniz'de ihtilaflı bölgelerdeki deniz yapılaşması genişletmesi ve Çin'in 2016'dan bu yana Güney Kore kültür ürünlerine uyguladığı gayriresmi ambargonun tartışılacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde, ziyaretin Çin-Güney Kore stratejik işbirliği ortaklığının daha ileri taşınmasında aktif rol oynayacağı kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, haziranda göreve başlamasından bu yana Çin'e ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. İki ülke liderleri, ilk kez, Kasım 2025'te Güney Kore'nin Gyeongju şehrinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.