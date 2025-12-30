Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung 4-7 Ocak'ta Çin'i Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung 4-7 Ocak 2026 tarihleri arasında Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua / Güncel