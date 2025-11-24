Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozalesine çelenk bıraktı ve özel defteri imzaladı.
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Lee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:
"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel