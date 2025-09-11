Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD'deki Baskınlar İçin Endişeli

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskın sonrası Güney Koreli şirketlerin ABD'ye doğrudan yatırımlarda tereddüt edebileceğini belirtti.

???????Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, göreve gelişinin 100. gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD'de ICE birimlerinin Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Lee, Güney Kore şirketlerinin baskın nedeniyle "ABD'ye doğrudan yatırım yapma konusunda çok tereddüt edebileceğini" ve baskının ABD'de fabrika kurmayı planlayan şirketlerin kararını etkileyeceğini belirtti.

"Şirketler, ABD'de olumsuz muameleye maruz kalmaktan endişe edebilir." diyen Lee, şirketler için fabrika kurmanın "olumsuz veya zor olabileceğini, bu yüzden bu konuda endişe duymaktan başka bir şey yapamayacaklarını" ifade etti.

Haberde, ABD'deki Güney Korelileri ülkeye getirecek charter uçağının hafta sonuna kadar başkent Seul'e ulaşmasının beklendiği bilgisi verildi.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceğini bildirmişti.