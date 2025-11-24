Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Türkiye ve Güney Kore arasındaki işbirliği alanlarına değinerek, "Yenilenebilir enerji ve yapay zeka dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız." dedi.

Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Lee, "Türkiye'nin, Kore Savaşı'na katılmasının 75. yılına ve Cumhurbaşkanlığı görevimdeki ilk yılıma denk gelen dönemde, kardeş ülke Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Lee, "Kanla kurulan dostluğumuz, 1950'de diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi, iki ülke ilişkilerinin hızla gelişmesi için sağlam temel oluşturmuştur." diyerek, ilişkilerin 2012'de stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldığını hatırlattı.

Siyasi, ekonomik, kültürel ve halklar arasındaki etkileşim dahil olmak üzere karşılıklı menfaate dayalı işbirliğinin sürekli olarak derinleştiğini söyleyen Lee, şöyle devam etti:

"Özellikle, Avrupa ile Asya'nın kesiştiği noktada yer alan Türkiye, Koreli firmaların Avrupa pazarına açılmasında güçlü bir konuma gelmiştir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmelerde, kadim dostluğumuza dayanan ikili işbirliği gündemlerini değerlendirdik. Stratejik ortaklığımızda geleceğe dönük ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir düzeye taşımaya yönelik konuları da kapsamlı biçimde ele aldık."

Lee, değişen bölgesel ve uluslararası gündemlerde iki ülke arasındaki dayanışmayı derinleştirecek konulara da kapsamlı bir şekilde değinildiğini belirterek, "Her iki ülkenin savunma sanayi alanında daha güçlü konuma gelebilmek için çaba gösterdiği bu dönemde, karşılıklı güven temelinde ortak üretim, teknoloji işbirliği ve eğitim temasları gibi savunma alanındaki ortak işbirliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız." diye konuştu.

ALTAY Ana Muharebe Tankı Projesi'nde olduğu gibi başarılı işbirliği örneklerinin çoğalmasını umduğunu söyleyen Lee, bunu hem iki ülkenin savunma sanayindeki kapasitesinin güçlendirilmesine hem de bölgesel ve küresel barış ile güvenliğin muhafazasına katkı sağlamasını beklediğini aktardı.

Lee, "Sinop Nükleer Santrali Projesi'nde de aralarındaki müzakere ve değerlendirme sürecinin sorunsuz ilerlemesi için iki hükümetin gerekli bilgi ve desteğini göstereceği konusunda mutabık kaldı." dedi.

Güney Kore'nin ileri nükleer teknoloji ve güvenli işletme konusundaki yüksek kapasitesinin, Türkiye'nin nükleer enerji geliştirme sürecine somut katkılar sunmasını temenni eden Lee, biyoteknoloji alanında Türkiye'nin yerli üretim konusunda yürüttüğü projeye Koreli şirketlerin katılımından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Lee, iki ülke arasında kanla kurulan kardeşlik bağları düşünüldüğünde bu projenin anlamının ülkesi için daha da büyük olduğunun altını çizen Lee, "Söz konusu projeye, Kore şirketinin katılımına gösterdiği ilgi için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Altyapı sektöründe, Çanakkale Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi projelerde ortak çalışmalarımızı değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde ortak altyapı çalışmalarının daha da sağlamlaştırılmasının umut edildiğini aktaran Lee, "Yenilenebilir enerji ve yapay zeka dahil ileri bilim ve teknoloji alanlarında da stratejik ortak girişimlerin derinleştirilmesine kararlıyız." dedi.

Lee, "Çeşitli alanlardaki ilerlemeleri değerlendirmek amacıyla iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon toplantısının 10 yıl aradan sonra yeniden başlatılmasında anlaştık." diye konuştu.

Türkiye'nin barışı teşvik etme çabalarına övgü

Görüşmede, Kore Yarımadası dahil bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığını aktaran Lee, "Kuzey Kore'ye karşı hükümetimizin politikasına, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye hükümetinin istikrarlı desteğine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin Orta Doğu'da barışı teşvik etme çabalarını büyük takdirle karşıladığını vurgulayarak, ülkesinin Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yaptığı çalışmaları son derece anlamlı bulduğunu söyledi.

Türkiye'de dijital platformlar üzerinde Kore kültürü ve Korecenin hızla yayıldığına işaret eden Lee, ülkesinin kültürüne yönelik ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin zengin turizm kaynaklarına sahip olduğuna dikkati çeken Lee, iki ülke halkının birbirini ziyaretinin de istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

Lee, gazilik ve şehitlik konularındaki dayanışmanın güçlendirilmeye devam edeceğini kaydetti.

