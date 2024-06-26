Güney Kore Deniz Piyadeleri Kuzey Kore sınırında tatbikat gerçekleştirdi

Güney Kore Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyadeleri, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatından tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tatbikatın Sarı Deniz'de Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki Yeonpyeong ve Baengnyeong adalarında düzenlendiği bildirildi.

Gerçek mühimmat ve mermilerin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, K9 Thunder obüsleri, K239 Chunmoo çoklu roket atar sistemleri ve Spike tanksavar füzelerinin kullanılanlar arasında olduğu belirtildi.

Güney Kore Deniz Piyadeleri, 4 Haziran'da askıya alınan, 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma imzalanmadan önce 2017'de tam ölçekli benzer bir tatbikat düzenlemişti.

Öte yandan Japonya ve Güney Kore, bugün Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıklamıştı.