Güney Kore'den Tayland ve Kamboçya'ya Diyalog Çağrısı

Güney Kore, Tayland ve Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmalara ilişkin, diyalogla tansiyonu düşürme ve krizi barışçıl şekilde çözme çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, yaptığı açıklamada, "Tayland ile Kamboçya arasında meydana gelen silahlı çatışmadan derin endişe duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Lee, iki ülkeye de gerilimi azaltma ve durumu diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözme çağrısında bulunduklarını vurguladı.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında dün çıkan çatışmalarda, şu ana kadar Kamboçya'da 1, Tayland tarafında 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki taraf da binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar birbirini ilk ateşi açmakla suçluyor.