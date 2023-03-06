Güney Kore'den 'savaş dönemi tazminatları' sorununda Japonya'ya 'vakıf fonu' önerisi

Güney Kore, komşusu Japonya ile ikili ilişkilerdeki "savaş dönemi tazminatları" olarak bilinen sorunun çözülmesine yönelik yeni öneri getirdi.

Güney Kore, komşusu Japonya ile ikili ilişkilerdeki "savaş dönemi tazminatları" olarak bilinen sorunun çözülmesine yönelik yeni öneri getirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, konuya ilişkin açıklamasında, Seul hükümeti destekli oluşturulacak vakfın, savaş dönemi Japon firmalar için çalışan 15 Korelinin tazminatını ödeyeceğini belirtti.

"Uzlaşmaya dayalı ilişkiler" vurgusu yapan Park, "Bu, Güney Kore ve Japonya arası çatışmaların ve nefretin ötesinde geleceğe yönelik fırsatlar için yeni ve tarihi bir pencere." dedi.

Kararın verilmesinde, Seul hükümetinin, müştekilerin yaş durumları ile Güney Kore-Japonya ilişkilerinde "gelecek odağı ve yüksek düzeyi" dikkate aldıklarını söyledi.

İki ülkenin 1998'deki ortak bildirisine dayanarak Japonya ile "gelecek odaklı ilişkiler" geliştirmeyi umduklarını dile getiren Park, "ilişkilerin artık durağan kalmaması" gerektiğini ifade etti.

Yeni plan

Buna göre, savaş dönemi zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Plana göre Güney Kore iş dünyası dahil özel sektör kaynaklı isteğe bağlı finansman katkıları yoluyla oluşturalacak vakıf fonu, söz konusu tazminat miktarlarını karşılayacak

2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.

Japonya'dan övgü

Karar sonrası Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, sorunun çözümüne yönelik Seul hükümetinin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İki komşu arasında siyasi ve kültürel etkileşimin artacağını belirten Hayaşi, "isteğe bağlı katkı" amacıyla, kurulacak vakfa katılmaları için yerel firmalara izin verileceğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da "Dostane ilişkileri eski haline getirmek ve daha da geliştirmek için Güney Kore hükümeti ile yakın iletişimi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Aralık 2022 ziyareti

Kasım 2022'de Kamboçya'da bir araya gelen Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sorunun bir an önce çözülmesine yönelik işbirliği yapılması mutabakatına varmıştı.

Japonya'da iktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, Aralık 2022 sonunda Seul'da Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası Yamaguçi, Koreli lider Yoon'un, "iki ülke arasındaki ilişkilerin en iyi durumda olduğu zamanlara dönmek istediklerini" beyan etmişti.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya'nın iki komşusu arasındaki hassas sorun olarak biliniyor.