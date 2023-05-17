Güney Kore'den, 'nükleer silahlarla şantaj yapan ülkelere tepki verin' çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dünya liderlerini, nükleer silahları bir şantaj olarak kullanan ve statükosunu güç kullanarak değiştirmeye çalışan güçlere karşı sert tepki vermeye çağırdı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, dünya liderlerini, nükleer silahları bir şantaj olarak kullanan ve statükosunu güç kullanarak değiştirmeye çalışan güçlere karşı sert tepki vermeye çağırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Chosun Ilbo gazetesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Asya Liderlik Konferansı'nın açılışında konuşan Yoon, "acınası güçler" olarak nitelendirdiği birtakım devletleri, düzenli bir şekilde nükleer silahları tehdit ve şantaj amaçlı kullanmakla itham etti.

Yoon, "Uluslararası toplum, uluslararası yasaları açıkça ihlal eden bu tür girişimlere sert bir şekilde tepki vermek zorundadır." dedi.

Kuzey Kore'nin provokasyonlarına ve ülkedeki "korkunç" koşullara dikkati çeken Yoon, Kuzey'in bu provokasyonlarına net bir dille karşılık verdiklerini ancak görüşmeler için açık kapı bıraktıklarını söyledi.

???????Yoon, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelesnka ile görüşmesine de değinerek, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan ülkelerin Ukrayna'nın "yasa dışı işgaline" izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Son bir yılda yüzü aşkın füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi provokasyon yapmakla suçlayan Yoon, Pyongyang'ı "doğru yola girmeye" çağırarak, nükleer silah kullanmayı denemesi durumunda ağır bir karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.