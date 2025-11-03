Haberler

Güney Kore'den Mali'ye Seyahat Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore, El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM'in neden olduğu güvenlik krizi nedeniyle Mali’ye seyahat yasağı getirdi. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların ziyaret planlarını iptal etmeleri ve orada ikamet edenlerin tahliye olmaları çağrısında bulundu.

Güney Kore, Afrika kıtasındaki Mali'ye, El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM'in bölgede yol açtığı "güvenlik krizi" nedeniyle seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Mali'ye, dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en üst seviyesi olan 4. seviye yasak uygulandığını ve bu yasağın gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Söz konusu yasağın JNIM'in Mali'de artan faaliyetleri dolayısıyla uygulandığı ifade edilirken, Mali'ye ziyaret planlayan Güney Kore vatandaşlarının bu planlarını iptal etmeleri ve orada ikamet edenlerin tahliye olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Mali'deki güvenlik krizi

El Kaide bağlantılı terörist gruplar, eylül ayından bu yana Mali'ye komşu ülkelerden yakıt ikmali yapan tankerlere saldırı düzenliyor.

Uzmanlar, bu saldırıların, Mali hükümetinin kırsal kesimde benzin istasyonları dışında yakıt satışına yasak getirmesine tepki olarak yapıldığı görüşünü paylaşıyor.

Hükümet, kırsalda genellikle bidonlarla satılan yakıtın terörist gruplar tarafından kullanılmasını engellemek için böyle bir karar almıştı.

Özellikle başkentte hissedilen yakıt sıkıntısı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelmiş ve ülke genelinde okullarda eğitime 2 hafta ara verilmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Tartıştığı antrenör hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.