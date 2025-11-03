Güney Kore'den Mali'ye Seyahat Yasağı

Güney Kore, Afrika kıtasındaki Mali'ye, El Kaide bağlantılı terör örgütü JNIM'in bölgede yol açtığı "güvenlik krizi" nedeniyle seyahat yasağı getirdiğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Mali'ye, dört kademeli seyahat uyarı sisteminin en üst seviyesi olan 4. seviye yasak uygulandığını ve bu yasağın gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Söz konusu yasağın JNIM'in Mali'de artan faaliyetleri dolayısıyla uygulandığı ifade edilirken, Mali'ye ziyaret planlayan Güney Kore vatandaşlarının bu planlarını iptal etmeleri ve orada ikamet edenlerin tahliye olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Mali'deki güvenlik krizi

El Kaide bağlantılı terörist gruplar, eylül ayından bu yana Mali'ye komşu ülkelerden yakıt ikmali yapan tankerlere saldırı düzenliyor.

Uzmanlar, bu saldırıların, Mali hükümetinin kırsal kesimde benzin istasyonları dışında yakıt satışına yasak getirmesine tepki olarak yapıldığı görüşünü paylaşıyor.

Hükümet, kırsalda genellikle bidonlarla satılan yakıtın terörist gruplar tarafından kullanılmasını engellemek için böyle bir karar almıştı.

Özellikle başkentte hissedilen yakıt sıkıntısı nedeniyle kentte hayat durma noktasına gelmiş ve ülke genelinde okullarda eğitime 2 hafta ara verilmişti.