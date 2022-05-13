Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Covid-19 yardımı

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme göndermek için teklifte bulundu.

Güney Kore, Kuzey Kore'ye Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme göndermek için teklifte bulundu.

Güney Kore, Covid-19 salgını ile mücadele eden Kuzey Kore'ye yardım talebinde bulundu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un sözcüsü Kang In-sun tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Suk-yeol, Kuzey Koreli insanlara Covid-19 aşısı ve tıbbi malzeme sağlama planları yapıyor. Son zamanlarda, Covid-19 salgını ile Kuzey Kore'de şüpheli vakalar patlayıcı şekilde artıyor. Kuzey Kore tarafıyla bu konunun ayrıntılarını konuşacağız" ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ

Kuzey Kore'de açıklanan Covid-19 kaynaklı ilk can kaybından kısa bir süre sonra 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 6 olduğu bildirildi. Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inde Omicron mutasyonu tespit edildiğini aktardı. Güney Kore'nin, Covid-19 aşısı ve tıbbı malzeme gönderme teklifine henüz Kuzey Kore'den bir yanıt verilmedi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, dün Pyongyang'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıklamıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Koronavirüs, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title