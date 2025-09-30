Haberler

Güney Kore'den Kuzey Kore Uyarısı: ABD'yi Vurabilir

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'nin ABD ana karasını vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti ve bu durumu 'akılcı' bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kore'nin ekonomik reform sürecinin ancak Güney Kore işbirliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, Kuzey Kore'nin ABD ana karasını vurabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

The Korea Times'ın haberine göre, Bakan Chung, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Almanya'da gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Kuzey Kore'nin, "ABD ana karasına saldırabilecek üç ülkeden biri haline geldiğini" söyleyen Chung, bu durumun "akılcı" bir şekilde kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin ekonomik reform ve açılım arayışında olması durumunda bunun ancak Güney Kore ile işbirliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeni bir görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Chung, iki ismin de birbirleriyle görüşme isteğini dile getirdiğini ve Kim'in son dönemdeki mesajlarının da ABD ve Güney Kore'ye yönelik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.