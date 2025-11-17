Haberler

Güney Kore'den Kuzey Kore ile Askeri Görüşme Önerisi

Güncelleme:
Güney Kore, askeri sınır çizgisinin belirlenmesi ve olası çatışmaların önlenmesi amacıyla Kuzey Kore ile askeri görüşmeler yapma önerisinde bulundu. Savunma Bakan Yardımcısı Kim Hong-cheol, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için hızlı bir yanıt beklediklerini ifade etti.

Güney Kore, iki Kore'yi birbirine bağlayan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) konusunu netleştirmek ve sınırda yaşanabilecek olası çatışmaları önlemek amacıyla Kuzey Kore ile askeri görüşme yapılması önerisini sundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Hong-cheol, yaptığı açıklamada, MDL'nin nasıl belirleneceğini görüşmek, kazara yaşanacak çatışmaları önlemek ve askeri gerilimi azaltmak amacıyla iki ülkenin askeri yetkililerinin görüşme yapmasını resmi olarak önerdiklerini söyledi.

Bu öneriyi Kore Yarımadası'ndaki gerilimi azaltmak ve askeri güveni yeniden tesis etmek amacıyla sunduklarını vurgulayan Kim, Kuzey Kore'den olumlu ve hızlı bir yanıt beklediklerini, görüşmelerin yeri ve takvimi dahil olmak üzere tüm ayrıntıları görüşmeye açık olduklarını ifade etti.

Kim, 1950-1953'teki Kore Savaşı'nı sonlandıran ateşkes anlaşmasından bir ay sonra kara sınırını işaretlemek üzere bölgeye yerleştirilen göstergelerin kaybolduğunu belirterek bu durumun MDL ihlallerinin yaşanmasına yol açmış göründüğünü kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak 2024'te Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer, Nisan 2024'te Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini belirtmişti.

Güney Koreli yetkililer, en son ekimde, sınır bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin mayın döşemek amacıyla iki Kore'yi birbirine bağlayan MDL'yi geçtiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
