Güney Kore'den Kuzey Kore ile Askeri Gerilimi Azaltma Mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan ve geçen yıl askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'nın yeniden yürürlüğe girmesi için "kademeli adımlar" atılacağı mesajını verdi.

Yonhap'ın haberine göre, bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee, iki Kore arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Pyongyang yönetimiyle gerilimin azalması için önlemler alınacağına işaret eden Lee, Kuzey Kore ile askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan ve geçen yıl askıya alınan Koreler Arası Anlaşma'nın yeniden yürürlüğe girmesi için "kademeli adımlar" atılacağı mesajını verdi.

Ülkesinin nükleer silahlar konusundaki duruşunu teyit eden Lee, "Barışçıl bir Kore Yarımadası nükleer silahlardan arındırılmalı ve komşu ülkelerle dostane işbirliğine dayanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lee, ayrıca Kuzey Kore'nin mevcut sistemine "saygı duyulduğunu" kaydederek, "(Kuzey Kore'yi) Kendi bünyemize katarak birleşme amacı gütmeyeceğiz ve düşmanca eylemlerde bulunma niyetimiz yok." ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Haziran 2024'te, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesine karşılık olarak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın askıya alınmasını talep eden önergeyi onaylamıştı.

Korelerarası ilişkiler ince bir çizgide seyrediyor

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar vermeyi sürdürüyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle propaganda faaliyetini durdururken, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt verdi.

Öte yandan, Güney Kore, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" ağustos başında kaldırırken, Kuzey Kore bu adıma uymadı.

Pyongyang yönetimi, bu hoparlörleri kaldırma niyeti olmadığını ifade ederken, Güney Kore ile ilişkileri düzeltme konusunda olumsuz tavır sergiliyor.