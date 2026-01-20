Haberler

Güney Kore'den, Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen kişilerin soruşturulması talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bazı sivillerin İHA'larla Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal ettiği öne sürülen siviller hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, kabine toplantısında bazı Güney Korelilerin İHA'larla Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği iddiaları hakkında konuştu.

"Bir sivilin İHA ile Kuzey Kore bölgesine sızması kabul edilemez." ifadesini kullanan Lee, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma talep etti.

İki ülke arasında İHA tartışması

Kuzey Kore, Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ise Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu insansız hava araçlarının Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'nin hava sahasını ihlal ettiği öne sürülen İHA'ları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol döneminde cumhurbaşkanlığı ofisinde görev yapan iki şüphelinin ürettiği ve kullandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti