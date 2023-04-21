Güney Kore'den Japonya'nın tartışmalı tapınağa bağışından dolayı 'hayal kırıklığı' açıklaması

Güney Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmasından dolayı "derin hayal kırıklığına uğradıklarını" bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk açıklamasında, hükümetin, "Japonya'nın saldırı prensipli savaşı yücelten ve savaş suçlularını kutsayan Yasukuni Tapınağı'na bir kez daha bağışta bulunması ve saygılarını sunmasından dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını" belirtti.

Lim, açıklamasında, Güney Kore'nin, Japonya'yı "tarihle doğrudan yüzleşmeye" ve geçmişi için pişmanlık göstermeye "güçlü bir şekilde" çağırdığını ifade etti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'daki tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na törensel bağışta bulunmuştu.

İlkbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla Kişida'nın makamı adına Kudankita bölgesindeki Şinto inancı tapınağına saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderilmişti.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.