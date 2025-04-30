Güney Kore'den İsrail'e Gazze İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joonkook, İsrail'e, Gazze'ye insani yardım girişine derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin meselesine ilişkin açık oturum düzenlendi.

Hwang, burada yaptığı konuşmada, BM Dünya Gıda Programı'nın, 25 Nisan'da Gazze'deki tüm gıda stoklarının bittiğini duyurduğunu anımsatarak, "Bu, Gazze'de mevcut İsrail ablukasının haklı gösterilemeyeceğini bize hatırlatıyor." dedi.

İnsani yardımın hiçbir şekilde "siyasi araç" olarak kullanılmaması gerektiğini belirten Hwang, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Hwang, "İşgalci gücün, yeterli gıda ve ilaç tedariki ile insani yardımın içeride ve işgal edilen bölge içinde serbest geçişini sağlaması da bu kapsamda." ifadesini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bölgedeki faaliyetlerinin önemine işaret eden Hwang, "İsrail'e, UNRWA dahil tüm ilgili kuruluşlar vasıtasıyla insani yardımın Gazze'ye girişine derhal izin vermesi ve bunu kolaylaştırması çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.

İsrail'i, "insanlığın prensiplerine, tarafsızlığa ve bağımsızlığa saygı göstermeye" çağıran Hwang, "Hamas'ın rehineleri elinde tutmayı sürdürmesi kabul edilemez ancak bu, İsrail'in uluslararası hukuka uymamasının gerekçesi olamaz." dedi.

Tüm taraflara, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunduklarını ifade eden Hwang, Gazze'de kötüleşen sağlık sistemi dahil temel hizmetlerdeki sorunlardan derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Hwang, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineliyoruz. İsrail'i, Filistin dahil bölgesel aktörlerle birlikte yaşamaya ve barışı geliştirmek için etkileşime girmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.