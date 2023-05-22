Güney Kore'den Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliye planında şeffaflık çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya'nın 2011'de nükleer kaza yaşanan Fukuşima'daki santralde biriken radyoaktif atık suyun tahliye planında şeffaf olması çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya'nın 2011'de nükleer kaza yaşanan Fukuşima'daki santralde biriken radyoaktif atık suyun tahliye planında şeffaf olması çağrısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Yonhap'a verdiği röportajda, G7 Zirvesi'nde Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Yoon görüşmesine değinerek, Yoon'un nükleer santralden radyoaktif atık suyun tahliyesi konusundaki tutumunu dile getirdiğini aktardı.

Görüşmede Yoon'un, konunun şeffaf ve uluslararası standartlara uygun olarak ele alınması arzusunu Kişida'ya ilettiğini belirten Park, atık tahliyesinin istenilen şekilde yapılıp yapılmadığını incelemek üzere Japonya'ya ekip gönderdiklerini kaydetti.

Park, Japonya'nın atık tahliyesi planı hakkında nihai bir karar verilmesi için, plandaki şeffaflığın değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan verilerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Güney Kore ve Japonya'ya beraber çalışıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Japonya Başbakanı Kişida Fumio arasında 7 Mayıs'ta yapılan görüşmede, atık tahliye planı hakkında endişeleri bulunan Seul yönetiminin Fukuşima nükleer santrali ziyaretine yeşil ışık yakılmıştı.

Bunun ardından Güney Kore ve Japonya, 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami nedeniyle nükleer sızıntı meydana gelen Fukuşima'daki nükleer santralin atık tahliyesini denetlemede birlikte çalışma kararı almıştı.

Buna göre, Güney Koreli 21 kişilik ekibin atık tahliye planını incelemek üzere Fukuşima nükleer santralini 6 günlüğüne ziyaret edeceği belirtilmişti.

Dün başlayan ziyarette Güney Kore ekibinin, nükleer santralin Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi'ni (ALPS) ve arıtılmış suyun okyanusa boşaltılacak kadar güvenli olup olmadığını inceleyeceği kaydedilmişti.

Tahliye süreci 2 yıl sürebilir

Nükleer santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, ALPS sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Japonya'nın radyoaktif atık suyunun tahliyesi planına göre, trityum elementi içeren atık su, deniz suyu kullanılarak ve sulandırılarak seyreltilecek.

Tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu, denizin altına inşa ettiği borularla santralden bir kilometre açıkta, periyotlar halinde okyanusa bırakacak.

Atık suyun denize tahliye sürecinin iki yıl süreceği tahmin ediliyor.