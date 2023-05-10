Güney Kore'den, eski işçi sendikası liderlerine 'casusluk' suçlaması

Güney Kore'de 4 eski işçi sendikası lideri hakkında, Kuzey Kore için casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de 4 eski işçi sendikası lideri hakkında, Kuzey Kore için casusluk yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Seul merkezli Yonhap News'in haberine göre, Gyeonggi bölgesinin Suwon kentindeki savcılar, geçmişte Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KCTU) ile ilişkili olan ve ismi açıklanmayan eski sendika liderleri hakkında, "Kuzey Kore'nin talimatları doğrultusunda casusluk yapmak için işçi faaliyetlerini paravan olarak kullandıkları" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Eski sendika liderleri, "2017'den bu yana Kamboçya, Vietnam ve Çin'de Kuzey Koreli casuslarla buluşmak ve 2018'den beri toplam 102 kez Kuzey Kore'den yazılı talimat almakla" suçlandı.

Savcılık soruşturmasında, "4 işçi liderinin, sendikanın kontrolünü ele geçirmek amacıyla bir yeraltı örgütü kurduğu ve Kuzey Kore'nin talimatıyla önemli siyasi ve sosyal konulardaki işçi protestolarına öncülük ettiği" belirtildi.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu seçimleriyle ilgili bilgiler ile Pyeongtaek'teki Amerikan askeri üssünün, Osan'daki Güney Kore Hava Kuvvetleri tesislerinin ve bazı askeri teçhizatın fotoğraflarının casuslukla suçlanan eski işçi sendikası liderlerinde bulunduğu aktarıldı.

Güney Kore'de 1948'den beri yürürlükte olan Ulusal Güvenlik Yasası'na göre, başta Kuzey Kore olmak üzere, devlet karşıtı örgütlerin ve üyelerinin faaliyetlerinin propagandasını yapmak suç teşkil ediyor. Eski sendika liderleri, bu yasayı ihlal etmekten yargılanacak.