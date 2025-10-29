Haberler

Güney Kore'den ABD'ye Nükleer Enerji Desteği Talebi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği istedi. Lee ve Trump, APEC Liderler Zirvesi öncesi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Donald Trump'tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği sağlanmasını istedi.

Lee ve Trump, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın Güney Kore'nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.

Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump'ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" kaydetti.

Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü dile getiren Lee, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek, "Kore Yarımadası'nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "(Kim ile) Çok iyi anlaşıyoruz. (Görüşme için) Zamanlamayı ayarlayamadık." diye konuştu.

Trump, "Yarın (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Başkan Şi geliyor. Bu, dünya ve hepimiz için çok önemli bir şeydi. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Burada buluşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
