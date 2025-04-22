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Güney Kore'den 7 Yıl Aradan Sonra Gerçek Mühimmat ile Tatbikat

Güney Kore'den 7 Yıl Aradan Sonra Gerçek Mühimmat ile Tatbikat
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Güney Kore ordusu, iki Kore'yi ayıran sınır yakınlarında ilk kez 7 yıl aradan sonra gerçek mühimmat kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, Kuzey Kore'den gelecek olası topçu saldırılarına karşı hazırlıkları güçlendirme amacı taşıyor.

Güney Kore'de askeri topçu birlikleri, iki Kore'yi birbirine bağlayan sınırı oluşturan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) yakınlarındaki Paju bölgesinde, 7 yılın ardından ilk kez gerçek mühimmat kullanarak tatbikat yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore ordusu, başkent Seul'ün yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Paju'da, ABD'ye ait atış sahasında askeri tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada tatbikatın, Güney Kore'nin, Kuzey'den gelen topçu saldırılarına "ivedilikle" önlem alabilme kabiliyetini geliştireceği belirtildi.

MDL'ye yakın Paju'da gerçek mühimmatla topçu birlikleri tarafından gerçekleştirilen tatbikat, 7 yılın ardından ilk oldu.

Söz konusu tatbikat, Güney Kore hükümetinin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşmayı geçen sene askıya almasının ardından geldi.

Anlaşma, iki ülke sınırı yakınlarında topçu tatbikatı ve büyük ölçekli askeri tatbikatlar yapılmasını yasaklıyordu. ???????

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Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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