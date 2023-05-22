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Güney Kore, Deli Dana Salgınının Ardından ABD İthalatına Yönelik Denetimini Güçlendirdi

Güney Kore, Deli Dana Salgınının Ardından ABD İthalatına Yönelik Denetimini Güçlendirdi

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SEUL, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore, ABD'de deli dana hastalığının patlak vermesinin ardından ABD'den ithal edilen sığır eti üzerindeki karantina denetimini güçlendirmeye başladı.

SEUL, 22 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore, ABD'de deli dana hastalığının patlak vermesinin ardından ABD'den ithal edilen sığır eti üzerindeki karantina denetimini güçlendirmeye başladı.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, birincil önlem olarak Pazartesi gününden itibaren ABD'den ithal sığır etleri üzerindeki örnekleme denetimlerinin oranını yüzde 3'ten yüzde 10'a çıkarmaya karar verdiğini açıkladı.

Alınan önlem, Güney Carolina'daki bir mezbahada deli dana hastalığı olarak bilinen atipik bir sığır süngerimsi ensefalopatisi (BSE) vakasının doğrulanmasının ardından geldi.

Bakanlık, ABD hükümetinden atipik BSE salgını hakkında epidemiyolojik bilgi sağlamasını isterken, ABD'nin sunacağı epidemiyolojik soruşturmayı inceledikten ve ilgili kurum ve uzmanlarla görüştükten sonra gerekirse ek önlemler alacağını kaydetti.

Bakanlığa göre, insanlarda enfeksiyona yol açan herhangi bir atipik BSE vakası görülmedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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