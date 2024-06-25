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Güney Kore'deki Yangında 17 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Güney Kore'deki Hwaseong pil fabrikasında çıkan yangında 17 Çin vatandaşı hayatını kaybetti. Yangında 22 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

1. ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri

2. Yangın mahallinden çeşitli görüntüler

ANONS (İngilizce): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

"Güney Koreli itfaiye yetkilileri Pazartesi gecesi geç saatlerde yaptıkları açıklamada, önceki gün Hwaseong pil fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 17 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini ancak kesin sayının hala teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Yangında hayatını kaybeden 22 kişiden 17'sinin muhtemelen Çin vatandaşı olduğu öğrenildi. 8 yaralıdan ise birinin Çin vatandaşı olduğu ve bu kişinin hafif yaralandığı, tüm yaralıların uygun şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. İtfaiye ekipleri kayıp kişileri aramaya devam ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua / Güncel

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