Güney Kore'deki Pil Fabrikasında Yangın: 17 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

1. Pil fabrikasının yangın sonrası çeşitli görüntüleri

2. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un yangın mahallini ziyaretinden çeşitli görüntüler

3. Pil fabrikasının yangın sonrası çeşitli görüntüleri

Güney Koreli itfaiye yetkilileri Pazartesi gecesi geç saatlerde yaptıkları açıklamada, önceki gün Hwaseong pil fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 17 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini ancak kesin sayının hala teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

Gyeonggi eyaleti Vali Yardımcısı Oh Who-seok, Hwaseong Belediye Başkanı Jeong Myeong-geun ve itfaiye yetkilileri de dahil olmak üzere Güney Koreli yetkililer, Çin'in Güney Kore Büyükelçisi Xing Haiming'e olay yerinde yangın ve arama kurtarma çalışmalarının durumu hakkında bilgi verdi.

Yangında hayatını kaybeden 22 kişiden 17'sinin muhtemelen Çin vatandaşı olduğu öğrenildi. 8 yaralıdan ise birinin Çin vatandaşı olduğu ve bu kişinin hafif yaralandığı, tüm yaralıların uygun şekilde tedavi altına alındığı belirtildi. İtfaiye ekipleri kayıp kişileri aramaya devam ediyor.

Güney Kore tarafı kazada hayatını kaybeden Çin vatandaşları için derin bir üzüntü duyduğunu, Çin'e her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Çin'in Güney Kore Büyükelçisi Xing, Güney Kore tarafını kazanın nedenini mümkün olan en kısa sürede bulmaya, kazadan sonraki süreçle uygun şekilde ilgilenmeye ve Çinli kayıpların ailelerine gerekli tüm desteği sağlamaya çağırdı.

Xing olay yerinde basına yaptığı açıklamada, Çin Büyükelçiliği'nin Güney Kore tarafıyla birlikte çalışarak kazanın ardından tüm süreç için elinden geleni yapacağını söyledi. Xing, Güney Koreli işletmelerin bu olaydan acı bir ders çıkarmasını, gelecekte benzer olaylardan kaçınmasını ve Güney Kore'deki Çin vatandaşlarının güvenliğini ciddiyetle korumasını umduğunu belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Güney Kore'nin Hwaseong kentinden bildiriyor. (XHTV)