Güney Kore'deki Panda İkizleri İkinci Yaş Gününü Kutladı

Güney Kore'deki Panda İkizleri İkinci Yaş Gününü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda ikizleri Rui Bao ve Hui Bao, 8 Temmuz'da ikinci yaş günlerini coşkuyla kutladı. İkizler, anne panda Ai Bao tarafından 7 Temmuz 2021'de dünyaya getirilmişti.

YONGİN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda ikizleri Rui Bao ve Hui Bao pazartesi günü ikinci yaş günlerini kutladı.

Anne panda olan Ai Bao, dişi ikizleri 7 Temmuz 2023'te dünyaya getirmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ata Demirer, gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla ilk kez ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.