Güney Kore'deki Panda İkizleri İkinci Yaş Gününü Kutladı
Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda ikizleri Rui Bao ve Hui Bao, 8 Temmuz'da ikinci yaş günlerini coşkuyla kutladı. İkizler, anne panda Ai Bao tarafından 7 Temmuz 2021'de dünyaya getirilmişti.
YONGİN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'nin Yongin kentindeki Everland Resort'ta yaşayan dev panda ikizleri Rui Bao ve Hui Bao pazartesi günü ikinci yaş günlerini kutladı.
Anne panda olan Ai Bao, dişi ikizleri 7 Temmuz 2023'te dünyaya getirmişti.
Kaynak: Xinhua / Güncel