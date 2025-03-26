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Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
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Güney Kore'nin güneydoğusundaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, 19 kişi de yaralandı. Yangınlar Gyeongsang bölgesi başta olmak üzere 6 bölgeyi etkiledi ve 17.534 hektarlık alan zarar gördü.

SEUL, 26 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğusunda devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken 19 kişi de yaralandı.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Üssü'nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre geçtiğimiz cuma gününden bu yana Gyeongsang bölgesi başta olmak üzere 6 bölgede çıkan orta ve büyük çaplı yangınlardan şu ana kadar en az 17.534 hektarlık alan etkilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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