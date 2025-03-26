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Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 15'e Yükseldi

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Güney Kore'nin güneydoğusunda çıkan orman yangınlarında ölü sayısı 15'e ulaştı. Yangınlar, 15 bin hektardan fazla alanı kül etti ve tarihi bir tapınak yok oldu. Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahale ediyor.

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede 15 bin hektardan daha fazla alanı kül eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 15'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişi tahliye edilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, 15 bin hektar büyüklüğünde ormanlık alanın kül olduğu kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan çok sayıda mahkumun, yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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