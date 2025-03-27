Güney Kore'deki Orman Yangınlarında Can Kaybı 28'e Yükseldi

- Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 28'e yükseldi

SEUL - Güney Kore'de 21 Mart'ta başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Güney Kore'nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan orman yangınları tüm çabalara rağmen söndürülemiyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarının benzeri görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle ülke genelinde çok sayıda can kaybının yaşandığı kritik bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

Alevler 38 bin hektardan fazla alana yayılırken, Singapur'un yaklaşık yarısına eşit bir alanı kapladı. Kuzey Gyeongsang eyaletinin dağlık bölgelerindeki tarihi tapınaklar ve evler küle döndü. Yangınlarla mücadele için 3 farklı bölgede 120'den fazla helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.