Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Güney Kore'deki ofiste çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'nin Daegu şehrinde kundaklama olduğundan şüphelenilen ofis yangınında en az 7 kişi yaşamını yitirdi. Güney Kore'nin Daegu şehrinde kundaklama olduğundan şüphelenilen ofis yangınında en az 7 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye ve polis yetkilileri, şüpheli ofis yangınında en az 7 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yedi katlı ofis binasının 2. katında başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Daegu bölgesi itfaiye şefi Park Seok-jin, çoğu dumandan etkilenen en az 41 kişinin yaralandığını ve bunlardan 26'sının yakındaki hastanelerde tedavi edildiğini söyledi. Park, binada mahsur kalan kimsenin bulunmadığını aktardı. Polis yetkilileri, bir avukatın ofisi ateşe verdiğinden şüphelenildiğini belirtti. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin yangını çıkarmak için kullanmış olabileceği tahmin edilen iki kutuyu taşıyarak evinden ayrıldığı görüldü. Polis yetkilisi Jeong Hyeon-wook, hayatını kaybedenlerin tümünün aynı odada bulunduğunu ve polisin yangının nedenini araştırdığını kaydetti. AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel Güney Kore İtfaiye Güncel Haberler

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