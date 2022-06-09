Güney Kore'deki Mavi Saray Turistleri Ağırlıyor SEUL, 9 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin eski başkanlık ofisi Cheong Wa Dae ya da diğer adıyla Mavi Saray, Mayıs ayından bu yana halkın ziyaretine açık bulunuyor. SEUL, 9 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore'nin eski başkanlık ofisi Cheong Wa Dae ya da diğer adıyla Mavi Saray, Mayıs ayından bu yana halkın ziyaretine açık bulunuyor. Cheong Wa Dae'nin bazı tesislerinin içi de 26 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı. Ülkenin Kültürel Miras İdaresi'ne göre başvuruları onaylanan yaklaşık 620.000 kişi geniş yerleşkeyi gezdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de insanlar, Cheong Wa Dae Ana Ofis Binası'nı ziyaret ederken fotoğraf çekiyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'de insanlar, Cheong Wa Dae'deki Yeongbin-Gwan'ı ziyaret etmek için sıraya giriyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'de insanlar, Cheong Wa Dae'deki Yeongbin-Gwan'ı ziyaret ediyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'de insanlar, Cheong Wa Dae Ana Ofis Binası'nı ziyaret ederken fotoğraf çekiyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Güney Kore'nin başkenti Seul'de insanlar, Cheong Wa Dae Ana Ofis Binası'nı ziyaret ediyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua) Xinhua / Güncel Güney Kore Saray Seul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Güney Kore'deki Mavi Saray Turistleri Ağırlıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.