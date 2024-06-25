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Güney Kore'deki Lityum Pil Fabrikasında Yangında Ölenlerin Sayısı 23'e Çıktı

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Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde bulunan lityum pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Yangın sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2'si ağır yaralı 8 kişi tedavi altında.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün güneyinde yer alan lityum pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Yonhap'ın haberine göre, yerel yetkililer, Seul'ün güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında dün çıkan yangın sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, bir işçinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Yangın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e yükseldiğini kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan 2'si ağır yaralı 8 kişinin tedavilerinin sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, yangında hayatını kaybeden 23 işçiden 17'sinin Çin, 5'inin Güney Kore ve 1'inin Laos vatandaşı olduğunu belirtti.

Polis, itfaiye, adli tıp uzmanları ve diğer hükümet yetkililerinden oluşan ekip, yangının nedenini araştırmak amacıyla olay yerinde ortak inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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