Güney Kore'deki Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Talebi Reddedildi

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Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında sıkıyönetim girişimiyle ilgili çıkarılması istenen tutuklama kararını reddetti. Mahkeme, Yoon'u ifade vermeye çağırdı.

Güney Kore'de mahkeme, sıkıyönetim girişimiyle ilgili soruşturma başlatılan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılması istenen tutuklama kararını reddetti.

Yonhap'ın haberine göre özel savcı, Yoon hakkında, Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin başlatılan özel soruşturmalar kapsamında tutuklama kararı çıkarılması için mahkemeye başvurdu.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcının yaptığı başvuruyu reddederek, Yoon'u 28 Haziran'da ifade vermeye çağırdı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti. Yoon, soruşturma kapsamında çağrıldığı polis sorgularına katılmamıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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