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Güney Kore'deki Doktorlar Tıp Fakültesi Kontenjanları İçin Grev Başlattı

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Güney Kore'deki doktorlar, tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığa dikkat çekmek amacıyla grev başlattı. Üç büyük hastanedeki kıdemli doktorlar süresiz greve gitti ve ayakta tedavi yapmayacaklarını, acil olmayan ameliyatlara girmeyeceklerini açıkladı. Doktorlar, hükümeti yeteri kadar çaba göstermemekle suçladı.

Güney Kore'de tıp doktorları, hükümetle aylardır süren tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığa dikkati çekmek amacıyla grev başlattı.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore'deki üç büyük hastaneden kıdemli doktorların süresiz greve gittiği belirtildi.

Greve giden üç hastanedeki doktorların ayakta tedavi yapmayacağı ve acil olmayan ameliyatlara girmeyeceği kaydedildi. Bu doktorların yalnızca acil servis ve yoğun bakımda çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Doktorlar, ülkede aylardır süren tıp fakültesi kontenjanlarının artırılmasına ilişkin anlaşmazlığın çözümünde, hükümeti yeteri kadar çaba göstermemekle suçladı.

Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ise hükümetin durumu çözmek için "yeni tedbirler almaya çalışacağını" söyledi.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu. İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti. Hükümet, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlara destek amacıyla istifalarını sunmaya hazırlanan çok sayıda tıp fakültesi profesörünü "Kore halkına şantaj yapmakla" suçlamıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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