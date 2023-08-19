Güney Kore'deki BM Anıtsal Mezarlığı'nda 462 Türk şehidin kabri bulunuyor

Kore Savaşı'nda yaşamını yitiren Birleşmiş Milletler (BM) Çokuluslu Gücü askerlerinin naaşlarının defnedildiği Busan'daki BM Anıtsal Mezarlığı'nda Türkiye'nin savaşta kaybettiği 721 şehitten 462'sinin kabri yer alıyor.

AA muhabiri, Kore Savaşı'nın ardından BM Çokuluslu Gücü askerlerinin cenazelerinin defnedildiği Busan'daki BM Anıtsal Mezarlığı'nı görüntüledi ve mezarlığa ilişkin istatiksel verileri derledi.

1950-1953'te yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden BM Çokuluslu Gücü personelinin naaşlarının gömüldüğü, Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan liman kenti Busan'da, BM Anıtsal Mezarlığı'ndaki 133 bin metrekarelik alanda ABD, İngiltere, Türkiye, Avustralya, Kanada, Fransa, Hollanda, Norveç gibi birçok ülkeden askerlerin kabirleri bulunuyor.

BM tarafından yapımına 1951'de başlanan anıt mezarlığın yönetimini askerlerinin naaşları gömülü 11 üye devletten temsilcilerin yer aldığı komisyon yürütüyor.

Anma ve anılar salonu, sembolik alan, ana mezarlık ve yeşil alan olmak üzere beş bölümden oluşan mezarlıkta savaş dönemine ait bilgi ve belgelerin yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere ait özel anıtlar yer alıyor.

Anma salonunda video ve filmlerle, Kore Savaşı ve savaşa katılanların hatıraları ziyaretçilere aktarılıyor.

Mezarlıkta Kore Savaşı'nda gazi olup öldükten sonra buraya defnedilmek isteyenler için de "Gazi Mezarları Alanı" bulunuyor. Bu alana gömülmek isteyen gazilerin naaşları, uluslararası komisyonun onayıyla vefatlarının ardından mezarlığa defnediliyor.

Mezarlıkta 11 ülkeden 2 bin 319 askerin kabri bulunuyor.

Bu alanda her gün yerel saatle 10.00'da BM bayrağı törenle göndere çekiliyor ve 16.00'da törenle indiriliyor.

Güney Koreli muhafız askerlerin sürekli nöbet tuttuğu anıtta yüksek sesle konuşmak, koşmak, sigara içmek, içeriye yiyecek ve içecekle girmek yasak.

Mezarlık yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı kişi anıtı ziyaret ediyor, 2022'de bu sayı 400 bine ulaştı.

Anma Duvarı

Mezarlıkta yer alan "Anma Duvarı"nda savaşta hayatını kaybeden 40 bin 896 BM askerinin adları yazılı.

Anma Duvarı'nın yanında sürekli yanan ateş, savaşta ölenlerin anısını yaşatıyor ve dünyada barışın daim olmasına yönelik dileği ifade ediyor.

Mezarlıktaki BM Kuvvetleri Anıtı, anıtın Korece adının yer aldığı duvarın üstündeki bakır levhalarda yazılı, Kore Savaşı'nda BM ülkeleri tarafından sağlanan desteğe ilişkin bilgilerle donatılmış durumda.

73 yıl önce başlayan savaşta dünyanın diğer ucuna giderek çarpışan kahraman Türk askerlerinin defnedildiği anıt mezardaki Türk Şehitliği, ziyaretçilerine hüznü ve gururu bir arada yaşatıyor.

Bahçe düzenlemesinden temizliğine kadar itinalı şekilde korunan Türk Şehitliği'nde göndere çekilen Türk bayrağı altındaki mezarlarda şehitlerin isim ve ölüm tarihlerinin belirtildiği levhalar yer alıyor.

Şehitlikteki güllerin ve çam ağaçlarının bakımını itinayla yapan görevliler, mezar taşlarını elleriyle temizliyor.

462 Türk şehidinin kabri bulunuyor

BM'nin çağrısıyla Kore Savaşı'na en çok asker gönderen ülkelerden Türkiye'nin savaşta kaybettiği 721 askerden 462'sinin naaşı bu anıt mezarlıkta bulunuyor.

Türkiye-Kore dostluğunun en büyük sembolü niteliğindeki şehitliği ziyaret eden Türklerin yanı sıra her yaştan Koreli de burada Türkiye'nin yaptığı fedakarlığı hatırlayarak kahraman Mehmetçiği minnetle anıyor.

Anıt mezarlıkta Türk şehitlerin yanı sıra Kasım 2022 verilerine göre 40 Amerikalı, 122 Hollandalı, 32 Yeni Zelandalı, 281 Avustralyalı, 381 Kanadalı, 47 Fransız, 1 Norveçli, 37 Koreli ( Güney Kore ), 11 Güney Afrikalı, 890 İngiliz ve milliyeti bilinmeyen 15 asker yatıyor.

Savaş Mezarlığı'nda her askerin adını ve milletini belirten yazılı taşın üzerine yapıştırılmış demir levha ile ülkesinin göndere çekili bayrağı bulunuyor.

BM tarafından kurulan tek mezarlık

Kore Savaşı Anıtsal Mezarlığı, dünyada BM tarafından kurulan tek mezarlık olma özelliğini taşıyor.

Kuzey ile Güney Kore arasında 1950-1953'te yaşanan savaş, Çin, Sovyetler Birliği ve ABD'nin müdahalesiyle uluslararası nitelik kazanmıştı.