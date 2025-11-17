Haberler

Güney Kore'de Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Kuzey Gyeongsang eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştı.

SEUL, 17 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki bir karayolunda meydana gelen zincirleme kaza alanındaki yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, 17 Kasım 2025.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, pazartesi günü erken saatlerde Güney Kore'nin Kuzey Gyeongsang eyaletindeki bir karayolunda bir tanker, kargo kamyonları ve binek otomobiller de dahil olmak üzere 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
