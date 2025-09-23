Güney Kore'de Yoon Suk Yeol ve Eşi İçin Yolsuzluk Soruşturması Süresi Uzatıldı

Güney Kore'de hükümet, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcıların yürüttüğü yolsuzluk soruşturmalarının süresini uzatan üç yasa tasarısını onayladı.

Yonhap'ın haberine göre, bu ay başında Ulusal Meclis'te kabul edilen tasarılar, Başbakan Kim Min-seok başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Son onay için Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a gönderilecek olan yasa tasarıları kapsamında, özel savcılara yürüttükleri soruşturmaları 60 güne kadar uzatma ve soruşturmalara ek personel atama yetkisi tanınıyor.

Geçen yılki sıkı yönetim ilanının ardından azledilen eski Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.