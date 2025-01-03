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Güney Kore'de Yoon Suk-yeol'a Tutuklama Baskını

Güney Kore'de Yoon Suk-yeol'a Tutuklama Baskını
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Güney Kore yolsuzluk soruşturma birimi, devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk-yeol'u tutuklamak üzere konutuna baskın düzenledi fakat direnişle karşılaşıp geri dönmek zorunda kaldı.

SEUL, 3 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore yolsuzluk soruşturma birimi müfettişleri, devlet başkanlığı görevinden yzatlaştırılan Yoon Suk-yeol'u tutuklamak üzere devlet başkanlığı konutuna baskın düzenledi. Müfettişler, direnişle karşılaşmaları üzerine tutuklama emrini yerine getiremeden konutu terk etmek zorunda kaldı.

Güney Kore Üst Düzey Yetkililerin Yolsuzluk Soruşturmaları Ofisi, devam eden direniş yüzünden Seul'deki bir mahkemenin salı günü verdiği tutuklama kararını uygulamanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Olay yerinde müfettişlerin can güvenliğinden endişe edilmesi üzerine saat 13.00 sularında uygulamadan vazgeçildiğini kaydeden ofis, yasal prosedürlere riayet etmeyen Yoon'un tavrından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Ofis, ilgili değerlendirmelerin yapılmasının ardından alınacak önlemler hakkında karar vereceklerini kaydetti.

Ofisin savcı ve müfettişlerinden oluşan bir grup, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilen Yoon'u cuma günü Seul'ün merkezindeki devlet başkanlığı konutunda tutuklamaya çalışmış, ancak devlet başkanlığı güvenlik servisinin direnmesi nedeniyle kararı uygulayamadan geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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