Güney Kore'de yerel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı - Haberler

Güney Kore'de halk, yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Yonhap ajansının haberine göre, Ulusal Seçim Konseyi, 14 bin 465 seçim merkezinde yerel saatle 06.00'da başlayan oy kullanma işleminin 18.00'de sona ereceğini açıkladı.

Seçimde, 3 bin 600'den fazla belediye başkanı, vali ve yerel meclis üyesi belirlenecek.

Kovid-19 hastaları ve salgın nedeniyle karantinada olanlar 18.30-19.30 saatlerinde oy kullanabilecek.

Yaklaşık 52 milyon nüfusu olan ülkede, 44 milyon 300 bin seçmen bulunuyor.

Diğer yandan Güney Kore Ulusal Meclisinde boş olan 7 koltuk için de ara seçim düzenleniyor.

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde aday olan Halk Partisi'nden Ahn Cheol-soo ve Demokratik Parti'den Lee Jae-myung de ara seçimdeki adaylardan.