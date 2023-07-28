Güney Kore'de Tünel Trajedisi: 14 Kişi Hayatını Kaybetti, 36 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore'de Temmuz ayının başlarında meydana gelen şiddetli yağışlarda 14 kişinin öldüğü tünel trajedisinde, gerekli önlemleri almadığı tespit edilen 36 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Kore'de 15 Temmuz'da bir hafta boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde ülke genelinde 40 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Seul'ün güneyindeki Cheongju kentinde bulunan ve trafiğe kapatılmayan tünelin yakınlarda bulunan nehrin taşması sonucu sular altında kalan tünelde 14 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan trajedinin ardından yetkililer harekete geçti. Ülkede etkili olan şiddetli yağış sırasında yapılan uyarıları dikkate alınmadığı tespit edilen 36 yetkili hakkında soruşturma açıldı. Güney Koreli yetkililer, gerekli önlemleri almamakla suçlanıyor. Güney Kore Hükümet Politikası Koordinasyonunun Sorumlu Bakanı Bang Moon-kyu, South, "Sel, çok sayıda durumun yapılan uyarıları dikkate almaması ve uyarılara rağmen harekete geçmemesi sonucu yaşandı. Olayın yaşandığı gün tünelde oluşabileceklere karşı 3 kez uyarı yapıldı" ifadelerini kullandı. Bang, suçluların belirleneceğini ve gerekirse seçilerek göreve gelenler dahi olsa suçlu bulunmaları halinde görevden alınacaklarını ifade etti.

Sular altında kalan 14 kişinin can verdiği tünelde 15 araç mahsur kalmıştı. Yetkililerin günlerce tünelde mahsur kalan araçları çıkarmaya çalıştığı olayda yalnızca 9 kişi hayatta kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl Güney Kore'de yaşanan rekor yağışlarda Seul'deki bir dairede mahsur kalan genç ve kadının da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti. - SEUL