Güney Kore'de Tren Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Güney Kore'nin Cheongdo bölgesinde raydan çıkan bir yolcu treni, bölgede inceleme yapan işçilere çarparak iki işçinin ölümüne ve dört işçinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın nedeni üzerine soruşturma başlatıldı.
Güney Kore'nin Cheongdo bölgesinde raydan çıkan bir trenin bölgede inceleme yapan çalışanlara çarpması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Cheongdo'da yerel saatle 10.50'de raydan çıkan bir yolcu treni, şiddetli yağışların ardından bölgede incelemelerde bulunan işçilere çarptı.
Kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 4 işçi ağır yaralandı.
Toplam 89 yolcusu olan trende ise yaralanan olmadı.
Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel