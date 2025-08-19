Güney Kore'de Tren Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Cheongdo bölgesinde raydan çıkan bir trenin bölgede inceleme yapan çalışanlara çarpması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Cheongdo'da yerel saatle 10.50'de raydan çıkan bir yolcu treni, şiddetli yağışların ardından bölgede incelemelerde bulunan işçilere çarptı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan işçilerden 2'si hayatını kaybetti, 4 işçi ağır yaralandı.

Toplam 89 yolcusu olan trende ise yaralanan olmadı.

Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.