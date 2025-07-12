Güney Kore'de Tıp Öğrencileri Protestoları Sonlandırdı

Güney Kore'de, bu yıl tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısının yaklaşık 2 bin kişi artırılmasına yönelik kararın ardından başlayan protestolar, fakülte öğrencileri tarafından 17 ay sonra sonlandırıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Tıp Öğrencileri Derneği, Ulusal Meclisin eğitim ve sosyal yardım komiteleri ve Kore Tabipler Birliği ile düzenlediği basın toplantısında, protestoların sonlandırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Ulusal Meclis ve hükümete güvenerek okula geri döneceğiz ve tıp eğitimi ile sağlık sisteminin normalleşmesi için kendimizi adayacağız." ifadesi kullanıldı.

Hükümete, akademik programları eski haline getirmek için önlemler alma çağrısı yapılan açıklamada, Güney Kore'deki tıp eğitimini uzun vadede iyileştirmek için bir danışma organının oluşturulması tavsiyesinde bulunuldu.

Protestolar, Şubat 2024'ten bu yana devam ediyordu.

Ne olmuştu?

Güney Kore Sağlık Bakanlığı 2024'te, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifa etmişti. İstifa eden yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.

Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de istifalarını sunmaya başlamıştı.

Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.