Güney Kore'de Termik Santralde Çöken Kazan Kulesi 3 İşçinin Ölümüne Neden Oldu

SEUL, 7 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'de hizmet dışı bir termik santralin söküm çalışmaları sırasında kazan kulesinin çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın cuma günkü haberinde olayın perşembe günü başkent Seul'ün yaklaşık 310 kilometre güneydoğusundaki Ulsan kentinde meydana geldiği bildirildi.

3 işçinin hayatını kaybettiği kesinleşirken, 60 metrelik kulenin enkazı altındaki bulunan 2 işçinin de yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Öte yandan 2 işçinin durumunun iyi olduğu, kurtarılan diğer 2 işçinin ise yaralı olduğu belirtildi.

Arama köpekleri, akustik detektörler, endoskoplar ve termal görüntüleme kameraları da dahil olmak üzere mevcut tüm imkanlar kullanılarak arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Çöken çelik yapıyla diğer malzemelerin yoğun şekilde iç içe geçmiş olması, arama kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.