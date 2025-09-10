Güney Kore'de Tatbikat Sırasında Patlama: 8 Asker Yaralı

Güney Kore'nin Paju kentinde bir topçu birliğinin tatbikatı sırasında gerçekleşen patlamada en az 8 askerin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Paju sınır kentinde bir topçu birliğinde düzenlenen tatbikat sırasında yerel saat ile 15.30'da patlama yaşandı.

Gerçek mühimmatın yer almadığı tatbikatta patlama sesi efekti oluşturmak için kullanılan bir mermi infilak etti.

Patlama sonucu 2'si ağır en az 8 asker yaralanırken, askeri yetkililer de olaya ilişkin soruşturma başlattı.