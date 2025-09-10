Haberler

Güney Kore'de Tatbikat Sırasında Patlama: 8 Asker Yaralı

Güncelleme:
Güney Kore'nin Paju kentinde bir topçu birliği tatbikatı sırasında yaşanan patlamada en az 8 asker yaralandı. Patlama sesi efekti oluşturmak için kullanılan merminin infilak etmesi sonucu 2'si ağır yaralı olmak üzere askerler hastaneye kaldırıldı.

Yonhap'ın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Paju sınır kentinde bir topçu birliğinde düzenlenen tatbikat sırasında yerel saat ile 15.30'da patlama yaşandı.

Gerçek mühimmatın yer almadığı tatbikatta patlama sesi efekti oluşturmak için kullanılan bir mermi infilak etti.

Patlama sonucu 2'si ağır en az 8 asker yaralanırken, askeri yetkililer de olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
