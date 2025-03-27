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Güney Kore'de Tarihin En Büyük Orman Yangını: Can Kaybı 26'ya Yükseldi

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Güney Kore'nin güneydoğu bölgelerinde devam eden büyük orman yangınlarında can kaybı 26'ya, yaralı sayısı ise 30'a ulaştı. Yangınlar, 36.009 hektar ormanlık alanı etkiledi ve 325 bina zarar gördü.

SEUL, 27 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğu bölgelerinde devam eden ülke tarihinin en büyük orman yangınında can kaybı 26'ya yükselirken, 30 kişi de yaralandı.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Üssü geçtiğimiz cuma gününden bu yana başta Gyeongsang eyaleti olmak üzere 10 bölgede devam eden orta ve büyük ölçekli orman yangınlarında en az 36.009 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Verilere göre hayatını kaybedenlerin çoğu 60 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor.

Yangından zarar gören ev, fabrika ve kültürel varlık gibi bina ve yapıların sayısı 325'e ulaşırken, 37.000'den fazla kişi de tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, şiddetli ve kuru rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınla mücadelede büyük zorluk yaşıyor.

Ülkenin ormancılık kurumu, yangınla ilgili kriz uyarı seviyesini en üst düzeye çıkararak alarm durumuna geçti. Binlerce itfaiyeci, çok sayıda helikopter ve araç yangınla mücadele için seferber edildi. Ordu da söndürme çalışmalarına destek olmak için personel ve helikopter gönderdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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