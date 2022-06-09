Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı - Haberler

- Güney Kore'de şüpheli yangın: 7 ölü, 41 yaralı

DAEGU - Güney Kore'nin Daegu kentinde 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Daegu kentindeki Suseong bölgesinde bulunan 7 katlı bir ofis binasının 2'nci katındaki avukat bürosunda şüpheli bir yangın çıktı. Yerel saatle 10.55'te başlayan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Suseong bölgesi itfaiye şefi Park Seok-jin tarafından yapılan açıklamada, çoğunluğu yoğun dumandan etkilenen 41 yaralıdan 26'sının civarda bulunan hastanelere sevk edildiği aktarıldı. Seok-jin, binada kimsenin mahsur kalmadığını da söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Daegu Polis Teşkilatı'nda yetkili Jeong Hyeon-wook, güvenlik kamerası görüntülerinde bir şüphelinin yangın çıkarmak için kullanabileceği konteyner ile evinden ayrıldığının görüldüğünü söyledi. Tüm cesetlerin aynı odada bulunduğunu belirten Hyeon-wook, polisin muhtemel nedenleri araştırdığını açıkladı.

Güney Kore tarihindeki en kötü kundaklama olayında 56 yaşındaki bir adam 2003 yılında Daegu'da bir treni ateşe vermiş ve olayda 192 kişi hayatını kaybetmişti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel