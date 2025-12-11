Güney Kore'de eski Başbakan Yardımcısı Choi, sıkıyönetim davasında görevi ihmal etmekle suçlandı

Güney Kore'de eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında görevi ihmal etmekle suçlandı.

Dönemin Devlet Başkanı Yoon'un Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinin ardından başlatılan yargı süreci devam ediyor.

Özel savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Choi'nin, Yoon'un görevden alınmasının ardından devlet başkanlığını geçici olarak üstlendiğini ve bu süreçte Anayasa Mahkemesi üyelerinin Yoon'un görevden alınmasını ele aldığını anımsattı.

Savcılık ekibi, Choi'yi 9 üyeli mahkemenin boşta olan 3 üyesinden birini atamayarak görevini ihmal etmekle suçladı ve atama yapılmamasının Yoon'un görevden alınmasıyla ilgili kararı etkileyebileceğine işaret etti.

Özel savcı yardımcısı Park Ji-young, Choi ile eski Başbakan Han Duck-soo'nun da "görevi ihmal" suçlamasıyla iddianamede yer aldığını vurguladı.

Yoon'un eski Adalet Bakanı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin daha sıkıyönetim girişimine ilişkin çeşitli suçlamalarla iddianameye dahil edildiğini belirten Park, Choi'nin, ayrıca eski Başbakan Han'ın yargılamasında verdiği ifadeyle ilgili yalan beyanda bulunmak suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu aktardı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore eski Başbakan Han Duck-soo hakkındaki soruşturma

Eski Başbakan Han Duck-soo hakkında, 26 Kasım'da eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim girişimine destek verdiği iddiasıyla 15 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, 26 Kasım'da Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen davanın nihai duruşmasında Han için istenen 15 yıl hapis cezasını mahkemeye sunmuştu.

Savcılar, Han'ın, sıkıyönetim girişimini engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediğini, sıkıyönetim ilanı öncesinde ve sonrasında attığı adımlarla girişime destek sunduğunu savunmuştu.

Eski Başbakan Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026'da açıklanması bekleniyor.