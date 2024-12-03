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Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı

Güney Kore'de Sıkıyönetim Kaldırıldı
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Güney Kore parlamentosu, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimi oybirliğiyle kaldırdı. Oylama sonucunda sıkıyönetim, hükümsüz hale getirildi ve meclisin ana binasındaki askerler tamamen ayrıldı.

Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.

Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi.

Anayasa uyarınca sıkıyönetimin parlamento çoğunluğunun talebiyle kaldırılması gerekiyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik, yaptığı açıklamada, "Meclisin ana binasına giren tüm askerler tamamen ayrıldı." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek, ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesini paylaşmıştı.

Sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından askerler, Ulusal Meclis yerleşkesine ve ana binasına girmişti.

Yoon'un bu kararının, muhalefetteki Demokrat Partinin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.

Ülkenin anayasasına göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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