Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

(ANKARA) - Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak ülkede sıkıyönetim ilan etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında "Özgürlükçü Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için acil sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı, "Bu, halkın özgürlük ve güvenliğini sağlamak ve bu yıkıcı, devlet karşıtı unsurlar tarafından kışkırtılan huzursuzluğa karşı ulusun sürdürülebilirliğini garanti altına almak için kaçınılmaz bir önlemdir" ifadelerini kullandı.

İktidardaki muhafazakar Halk Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon yaptığı açıklamada "halkla birlikte sıkıyönetim ilanına karşı çıkacağını" belirterek; "Başkanın sıkıyönetim ilan etmesi yanlıştır" dedi.

Liberal muhalefetteki Demokrat Parti'nin Yoon'un açıklamasının ardından milletvekillerini acil toplantıya çağırdığı bildirildi.