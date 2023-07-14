Güney Kore'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Alarm Seviyesi Yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı. Başkentte binlerce hane elektriksiz kalırken, birçok kişi de tehlikeli bölgelerden tahliye edildi. Ayrıca, tarım arazileri sular altında kaldı ve bir kadın kayboldu. Güney Kore Başbakanı, hasarın giderilmesi için tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesi en yükseğe çıkarıldı.

Yonhap'ın haberine göre, İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı duyuruldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle başkentte yaklaşık 4 bin hane elektriksiz kalırken ülke genelinde 77'si başkentte olmak üzere 136 kişi tehlikeli bölgelerden tahliye edildi.

Güney Kore Afet ve Güvenlik Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada da gece boyunca devam eden yağışların yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle birçok evin elektriksiz kaldığı, yetkililerin sorunun çözümü için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Ülke genelinde yaklaşık 100 geminin karaya oturduğu, 34 uçuşun da iptal edildiği aktarılan açıklamada, yaklaşık 250 hektar tarım arazisinin de sular altında kaldığı bildirildi.

Öte yandan açıklamada, 11 Temmuz'da ülkenin güneyindeki liman kenti Busan'da akıntıya kapılarak kaybolan 68 yaşındaki kadından hala haber alınamadığı aktarıldı.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, acil müdahale toplantısında, şiddetli yağışların yol açtığı hasarın giderilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi talimatını vererek can kayıplarının önlenmesinin önemini vurguladı.

Han, "Tüm kamu görevlilerini yağışlar bitene kadar tetikte olmaya ve can kayıplarının önlenmesi için çaba sarf etmeye çağırıyorum." dedi.